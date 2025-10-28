Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık ASM çalışanları izin ve randevu yüküne çözüm bekliyor | Sağlık Haberleri

        ASM çalışanları izin ve randevu yüküne çözüm bekliyor

        Ebe, hemşire ve hekimler artan iş yükü ve fiilen kullanılamayan izinler nedeniyle yıpranıyor; plansız randevuların koruyucu hizmetleri aksattığını belirterek kalıcı çözüm çağrısı yapıyor. Esra Toptaş'ın haberi

        Giriş: 28.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 28.10.2025 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASM çalışanları çözüm bekliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aile sağlığı merkezi çalışanları iş yükü, izin ve randevu sorunlarına çözüm bekliyor. Sahadan gelen geri bildirimler, daha önce dile getirilen problemlerin sürdüğünü gösteriyor. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, ebe, hemşire ve hekimlerin ağır iş yükü altında çalıştığını belirterek, “Neredeyse hiç izin yapamıyoruz; hastalık, ölüm ya da evlilik iznimiz yok” dedi.

        AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ASLİ GÖREVİ

        Mehlepçi, bebek, çocuk ve gebe izlemeleri ile aşılar ve aile planlamasının aile sağlığı merkezlerinin asli görevleri olduğunu vurguladı. “Gelişmiş ülkelerde aile hekimliği, halk hasta olmasın diye koruyucu hizmetlere odaklanır. Bizde ise çalışma planımıza uymayan şekilde açılan randevular sisteme ek yük getiriyor ve bizi zorluyor” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aile sağlığı merkezi
        #Ahmet Mehlepçi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        28 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Silah doğrultan adamı bıçakla öldürdü! Kanlı düello kamerada!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahisçi hakemler skandalı: Şimdi ne olacak?
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Bill Gates 'iklim kıyameti senaryosunu' değiştirdi
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        15 yaşa kadar düştü! Türk Dermatoloji Derneği'nden botoks uyarısı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar