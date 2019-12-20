Aspava Tarifi, Nasıl Yapılır?
Aspava nasıl yapılır? Fajitayı andıran görüntüsüyle çok lezzetli olmasıyla yemelere doymadığımız Aspavayı bir de ev usulü olarak deneyelim.
Aspava Malzemeleri:
- 500 gram dana eti
- Tuz
- 1 kaşık tereyağı
- 2-3 adet lavaş
- Kaşar rendesi
- 1 küçük soğan
Aspava sosu için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı su
- 3 küp şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Pul biber
İkramlıkları için:
- Aspava soslu patates kızartması
- Cacık
- Fırında kaşarlı mantar
- Mevsim salata
Aspava Yapılışı:
- Bütün bir şekilde olan etimizi buzlukta donduruyoruz.
- Buzluktan çıkardıktan sonra döner şeklinde kesiyoruz.
- Kestiğimiz döner şeklindeki eti tavada tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz.
- Diğer bir yandan tavamıza yağımızı koyup eritiyoruz.
- Sonra unumuzu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
- Salça ve suyumuzu ekleyip baharatlarını atıp akışkan bir sos kıvamı elde edene kadar karıştırıyoruz.
- Lavaşımızı seriyoruz önce yarım ay gibi kestiğimiz soğanları ardından etimizi üzerine bir miktar sosumuzu koyup kaşar rendesi serip sıkıca kapatıyoruz.
- 4 eşit parçaya ayırarak Aspavayı servise sunuyoruz.
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