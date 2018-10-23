Aspirin maskesi ile sivilceden kurtulmanın formülü!

Aspirin, içerisindeki salisilik asit sayesinde ciltteki aşırı yağı azaltır ve sivilcelerin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle aspirin sivilcelerin azalması ve gözeneklerin küçülmesi için tercih ediliyor. Evinizde kolayca hazırlayacağınız aspirin maskesi ile özellikle ergenlik döneminin baş sorunu olan ve çoğu zaman iltihaplanmaya kadar giden sivilcelere kolay şekilde çözüm bulabilirsiniz