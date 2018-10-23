Aspirin maskesi ile sivilceden kurtulmanın formülü!
23.10.2018 - 14:26 | Güncelleme:
Aspirin, içerisindeki salisilik asit sayesinde ciltteki aşırı yağı azaltır ve sivilcelerin azalmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle aspirin sivilcelerin azalması ve gözeneklerin küçülmesi için tercih ediliyor. Evinizde kolayca hazırlayacağınız aspirin maskesi ile özellikle ergenlik döneminin baş sorunu olan ve çoğu zaman iltihaplanmaya kadar giden sivilcelere kolay şekilde çözüm bulabilirsiniz
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Aspirin maskesi sivilce ve aknelere iyi geliyor, siyah noktaları azaltıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor.
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Sivilcelerden kurtaran aspirin maskesini haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.
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SİVİLCELERİ AZALTAN ASPİRİN MASKESİ
Sivilceleri azaltan aspirin maskesi için gereken malzemeler ise şöyle...
4 aspirin 1 kaşık su 1 çay kaşığı bal
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Aspirin maskesinin yapılışı:
Aspirinleri suda eritin ve içerisine balı ekleyin. Göz etrafına gelmeyecek şekilde sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyin.
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ASPİRİNLİ PEELİNG MASKESİ
5 adet aspirin 1 tatlı kaşığı limon suyu 1 tatlı kaşığı karbonat Göz kararı su Kağıt havlu
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Aspirin maskesinin yapılışı:
İlk olarak aspirinleri tahta bir malzeme kullanarak toz haline getirin. İyice toz haline gelmesi çok önemli çünkü iri halde cildin derinine etki edemezler. Ardından bir limonun suyunu sıkın ve yavaş yavaş aspirine ekleyin ve maskeyi hazırlayın.
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Maskeyi, havlu kağıt yardımıyla yüzünüze iyice yedirin. Maskeyi sürdükten sonra 15 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresinin ardından su ve karbonat karışımını, pamuk yardımıyla yüzünüze sürerek maskeyi temizleyin. Son olarak da ılık su ile yüzünüzü yıkayın.
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