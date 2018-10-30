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Assange: Ekvador beni ABD'ye teslim etmek istiyor!

2012 yılından beri Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan ve Aralık ayından beri Ekvador vatandaşı olan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın daha iyi sığınma koşulları için açtığı dava başvurusu Ekvador tarafından reddedildi.

30.10.2018 - 10:15 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Assange, Ekvador Dışişleri Bakanlığı'na karşı anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava başvurusunda bulunmuştu.

Pazartesi günü telekonferansla mahkemeye bağlanan Assange, büyükelçilikteki yaşamı sırasında siyasete karışmaması, ziyaretçi kabul etmemesi ya da iletişiminin kısıtlanması gibi bazı kararlarla anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Ekvador'un en üst düzey hükümet savcısı Iñigo Salvador ise dava başvurusunu reddederek kurallara uyması takdirinde Assange'ın istediği kadar büyükelçilikte kalabileceğini söyledi. Ancak Assange, ABD'nin baskıları sonucu Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğindeki sığınmasına son vermeye çalıştığını iddia etti.

Assange, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun sığınmasına son verme kararı aldığını ancak bunu henüz resmi olarak açıklamadığını öne sürdü.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, Reuters'a yaptığı açıklamada Assange'ın dava açmasından ötürü 'hayalkırıklığına uğradıklarını', bundan sonra Assange adına İngiltere ile görüşme yapmayacaklarını söyledi.

 "KEDİSİNİN PİSLİKLERİNİ TEMİZLEMELİ"

Ekvador geçtiğimiz günlerde, İspanyolca yazılı bir bildiri göndererek Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin "yiyeceği ve hijyeni" gibi bakımıyla ilgilenmesini istedi.

Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtildi.

Öte yandan, Ekvador hükümeti, Assange'ın mart ayında kesilen internet bağlantısının kısmen geri sağlandığı bilgisini paylaştı. 

Ekvador’un Assange’ın kedisine olan muamelesi konusundaki endişesinin ardında ne olduğu bilinmiyor.

CİNSEL TACİZ İDDİALARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından mart ayında yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

 

 

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