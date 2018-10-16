SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ekvador
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Ekvador'dan Assange'a bir dizi talimat

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için kendi tuvaletini temizlemesi ve kedisine daha iyi bakması gibi bir dizi kural konuldu.

16.10.2018 - 22:24 | Güncelleme: AA

BBC'nin haberine göre, Ekvador, İspanyolca yazılı bir bildiri göndererek Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin "yiyeceği ve hijyeni" gibi bakımıyla ilgilenmesini istedi.

Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtildi.

Öte yandan, Ekvador hükümeti, Assange'ın mart ayında kesilen internet bağlantısının kısmen geri sağlandığı bilgisini paylaştı. 

Ekvador’un Assange’ın kedisine olan muamelesi konusundaki endişesinin ardında ne olduğu bilinmiyor.

Guardian gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Assange'a gönderilen bildiride, internet üzerinden siyasi konularda yorum yapmaması talimatı verildiği kaydedildi.

Assange'a çocukları tarafından hediye edilen kedi zaman zaman büyükelçiliğin önünde toplanan gazetecileri izlerken görüntüleniyordu.

Kedi adına açılmış "Elçilik kedisi" isimli bir de Twitter hesabı bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor. 

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından mart ayında yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X