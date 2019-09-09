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HaberlerSağlık

Astım krizi belirtileri nelerdir? Ağır astım krizi nasıl anlaşılır?

Astım krizi, vücudumuzdaki hava yollarının çevresel etkenlere karşı aşırı duyarlı olmasıdır. Hava yollarının daralması sonucu nefes almayı güçleşmekte ve ataklar halinde devam etmektedir. Peki astım krizi belirtileri nelerdir? Ağır astım krizi nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar

astım krizi

Astım hastalığının en belirgin özelliklerinden biri de yaşanan nöbetlerdir. Bu nöbetlerde öksürük, nefes darlığı, hırıltı ve balgamla beraber seyreder. Ancak bazı kişilerde öksürük, bazı kişilerde nefes ve hırıltı daha fazla olabilmektedir.

Bu dönemler atak veya kriz olarak adlandırılır. Kriz zamanlarında hastane ortamında nefes açıcı spreylerle müdahale edilmesi gerekir.

Astım nöbetleri arasında hiçbir belirti göstermez, bu döneme remisyon dönemi denir. Bu dönem süreleri kişiden kişiye bile değişirken, aynı kişide bile değişkenlik gösterebilir.

Çocuk yaşlarda astımı olanlar, ergenlik döneminden sonra uzun bir süre remisyon dönemine girebilirler. Hatta bazen hiç astım krizine yakalanmayanlar da olabilir.

Astım Krizinin Belirtileri

Astım krizleri bir anda başlayabildiği gibi, birkaç gün önce de işaret verebiliyor.

Astım krizlerinde 3 temel özelliği vardır;

  • Hava değişikliklerinde daha fazla astım krizi görülür.
  • Krizde gece başlayıp, sabah şiddetini artırır.
  • Alerjenler, sigara dumanı, viral enfeksiyonlar, ve keskin kokular krizi tetikleyen etkenlerdir.

Astım Krizlerinde Öncü Belirtiler Nelerdir?

Astım hastalarının yaşadığı bazı öncü belirtiler mevcuttur. Hapşırık krizleri, burunda tıkanma, gıcık, burun kaşıntısı belirtilerdir.

Bazı hastalarda ise kolda, bacakta, sırtta kızarıklık, çene, burun, ense ve saçlarda kaşıntı gibi belirtiler de göstermektedir.

Çocuklarda astım atakları, farenjit, nezle gibi üst solunum yolları gibi enfeksiyolarla başlayıp, akabinde astım ataklarına dönebiliyor.

Ağır Astım Krizi Nasıl Anlaşılır?

Astım hastası uzun süre hastalığı için tedavi uygulamadığında, astım krizleri daha ağır yaşanabilmektedir. Bu durumlarda mutlaka hastane ortamında tedavi gerekmektedir. Yaşanılan astım krizinde müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilir.

Çok az kişide dengesiz astıma da rastlanır. Bu astım türü genelde çok sık ağır astım ataklarına sahiptir. Bir kaç dakikada bir de bu ataklar yaşanabilir.

Ağır Astım Krizinin Başlıca Belirtileri Şunlardır;

  • Tırnaklarda, dudakta ve dilde morarmalar
  • Sürekli uyku hali ve bilinç yetersizliği
  • Hızlı nefes alıp verme
  • Nabzın 120’ den fazla atması
  • Nefes aldığında, kaburgaların içe daha fazla çekilmesi
  • Konuşmada zorluk çekme
  • Kan basıncındaki hızlı çıkış ve inişler
  • Aşırı terleme, korku ve panik içinde olması

 

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