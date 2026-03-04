Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Aston Villa, Premier Lig 29. hafta maçında Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından uzakta kalan iki takım, ligi en iyi noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Aston Villa - Chelsea maçının saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Aston Villa - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Chelsea'yi eli boş göndermek istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda kazanıp üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadelede gözler, Tammy Abraham ve Cole Palmer'da olacak. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Chelsea maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa - Chelsea maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.
ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Villa Park'ta parkta oynanacak müsabaka beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.