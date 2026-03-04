Aston Villa - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Chelsea'yi eli boş göndermek istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda kazanıp üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadelede gözler, Tammy Abraham ve Cole Palmer'da olacak. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Chelsea maçı hangi kanalda? İşte detaylar...