Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Chelsea maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Aston Villa, Premier Lig 29. hafta maçında Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışından uzakta kalan iki takım, ligi en iyi noktada bitirmenin hesaplarını yapıyor. Villa Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Aston Villa - Chelsea maçının saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 20:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aston Villa - Chelsea maçı için nefesler tutuldu. Aston Villa, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Chelsea'yi eli boş göndermek istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda kazanıp üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Kritik mücadelede gözler, Tammy Abraham ve Cole Palmer'da olacak. Peki, Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa - Chelsea maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Aston Villa - Chelsea maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.

        3

        ASTON VILLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Villa Park'ta parkta oynanacak müsabaka beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana; Buendia, Rogers, Sancho; Abraham

        Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Hato; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Pedro

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"