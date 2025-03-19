Astronotlar dünyaya döndü

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmek üzere istasyondan ayrılmıştı. Astronotlar, Florida açıklarına iniş yaptı.

Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun dünyaya geri getirilmesi için ABD'li iş insanı Elon Musk'ı görevlendirdi.