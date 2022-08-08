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Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü dua ve zikirleri

Aşure günü bu sene 8 Ağustos Pazartesi gününe denk geldi. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Aşure gününde okunacak dua ve sureler, aşure günü zikirleri araştırmaları hız kazandı. İşte Aşure günü namazı ve orucu hakkında merak edilen bilgiler...

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  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    Coşku içinde beklenen Aşure gününün gelişiyle vatandaşlar Aşure günü okunacak dua ve sureleri, zikirleri araştırıyor. Aşure günü namazı ve orucu İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir.  Peki, Aşure gününde hangi dualar okunur? Aşure günü namazı nasıl kılınır, orucu nasıl ve ne zaman tutulur? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtı...
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    AŞURE GÜNÜ NAMAZI

    Aşure günü iki namaz kılınır. Biri Akşam ve Yatsı namazı arasında, diğeri ise öğle ve ikindi namazı arasında kılınır.

    Aşure günü ikindi ve öğlen arasında kılınan 4 rekatlık namaz:

    Aşure günü ikindi ve öğlen arasında kılınan 4 rekatlık namazda her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından 50 defa İhlas Suresi okunur.

    Aşure günü akşam ve yatsı namazı arasında kılınan 6 rekat namaz:

    "Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için, Allah-u Ekber! 
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    Birinci Rekatta
    1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif

    İkinci Rekatta
    1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

    Üçüncü Rekatta
    1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif

    Dördüncü Rekatta
    1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

    Beşinci Rekatta
    1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif

    Altıncı Rekatta
    1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir.

    AŞURE GÜNÜ ORUCU

    Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure günü oruç tutumak doğru bulunmaz.
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

    Oruç tutumak (Yukarıda da bahsettiğimiz gibi orucu Aşure günü tek tutmak doğru bulunmaz)

    Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

    İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

    Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

    Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

    Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

    Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

    Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

    O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

    Muharrem Ayı içerisindeki en önemli gün ise Aşure günüdür. Aşure günü şu hadiseler meydana gelmiştir:

    Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
    Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
    Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
    Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,
    Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
    Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,
    Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
    Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,
    Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi,
    Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti.
  • Aşure namazı, orucu: Aşure günü okunacak dua ve sureler nelerdir? Aşure günü zikirleri ve ibadetleri

    Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır.

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