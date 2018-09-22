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Arma ve üzerindeki Sultan 2. Abdülhamid’in tuğrası Müslümanların Tayland’daki nişanesi olarak görülürken, avluda yer alan külliyede de medrese eğitimi devam ediyor. Tayland ve Türkiye bayraklarının beraber dalgalandığı cami ve avlusunda, halk hem okuyarak hem de dinlenerek vakit geçiriyor.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2015 yılının Haziran’ında Bang Uthit camisini restore etti.