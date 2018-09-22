Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile bilinen Tayland, Asya turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olarak dikkati çekiyor
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Asya bölgesi turizminin vazgeçilmez duraklarından Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, Buda figürleriyle dolu süslü tapınakları, kraliyet sarayları ve gece pazarları ile dikkati çekiyor. Kuzeyde Myanmar ve Laos ile güneyde Malezya ve Kamboçya’nın çevrelediği, Hindi-Çin yarımadasının ortasındaki Tayland'ın nüfusu 70 milyona yaklaşıyor.
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AA'nın haberine göre yaklaşık 510 bin kilometrekarelik bir alana ve 76 şehirden oluşan üniter bir yapıya sahip ülkenin tarihi Siyam Krallığı’na dayanıyor. Dünya turizm terminallerinde Phuket ve Pattaya kumsalları ile meşhur Tayland'ın aslında sahil şeridi kadar bilinmeyen başkent bölgesinde kültürel destinasyonları da dikkati çekiyor. Başkent Bangkok’un tarihi bölgesinde bulunan Ratanakosin adasında bulunan “Grand Palace” adlı kraliyet saray kompleksi zamanın Siyam Kralı’na ev sahipliği yapmış.
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ZÜMRÜT BUDA HEYKELİYLE GRAND PALACE
Kral, kraliyet mahkemeleri, kabine, bakanlık binaları, hazine ve ordu gibi devletin merkez müesseselerine 150 yıl ev sahipliği yapan “Grand Palace” kraliyet saray kompleksi, 1782 yılında inşa edilmiş ve içerisindeki süslü sarayları ile zamanın Tai insanının sanat ve gösterişe düşkünlüğünü ortaya koyuyor.
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Farklı pozisyonlarını yansıtan duruşlarıyla çok sayıda Buda heykelleri sarayların etrafında görülebiliyor. Tayland’da en kutsal Budist tapınağı olarak bilinen dünyaca meşhur "Wat Phra Kaew" tapınağında ise “Zümrüt Buda” heykeli bulunuyor. Ülke turizminde “ihtişamlı davetiye” ismiyle anılan meşhur heykel turu için girişte 500 Tayland Bahtı (16 dolar) ödemek ve uzun elbiseler giymek gerekiyor.
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HEM GECE PAZARI HEM AVM ASIATIQUE
Bangkok’tan Tayland körfezine dökülen Chao Phraya ırmağının kıyısında bulunan alışveriş pazarı “Asiatique” da turistlerin alışveriş ve yemek için sık uğradıkları yerlerden birisi olarak dikkati çekiyor. Kompleksinde bin 500 üzerinde butik mağaza ve 40 restoran barındıran “Asiatique” pazarı, gün batmadan kuruluyor ve sabaha dek hizmet veriyor.
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"Gece pazarı" olarak da bilinen pazarda, Çin mutfağından Türk dönerine, İtalyan dondurmalarından Japon suşisine, Tayland’a has tropik meyvelerden, tatlılara ve Amerikan fast-food restoranlarına kadar bir çok lezzete ulaşabilmek mümkün. Bangkok trafiğinde taksilerle vakit kaybetmek yerine ahşap teknelerle ırmaktan geçirilerek doğrudan gece pazarına ulaşılabiliyor. Pazarda bulunan “Champion Kebap” büfesinden ise et ve tavuk döner servis ediliyor.
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BANGKOK'UN İLK CAMİSİ TON SON
Yaygın Budizm inancının yanı sıra yoğun Müslüman nüfusa da ev sahipliği yapan Tayland’da 4 bin civarında cami olduğu belirtilirken, başkentte yaklaşık 55 cami bulunuyor. Kral Narai dönemine denk gelen 1688 yılında Bangkok’un ilk camisi olarak “Budist manastırı“ şeklinde inşa edilen Ton Son Cami, Taylandlı Müslümanların tarihi ibadethanelerinden bir tanesi.
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Yirminci asırda tadil edilmesiyle bugünkü görünüme kavuşan cami, bahçesindeki kabristan ve meşrutasındaki medrese ile Tayland’ın tarih turizmine ışık tutuyor.
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OSMANLI ARMALI BANG UTHİT CAMİ
Bangkok’un varoşlarının bulunduğu Caran Kurun bölgesinde ara bir sokakta bulunan cami 1916 yılında inşa edilmiş. Camide bulunan Osmanlı arması, bugünkü Tayland olan eski Siyam Krallığı’nda yaşayan Müslümanların talebi üzerine Osmanlı Devleti’nden kendilerine gönderilmiş.
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Arma ve üzerindeki Sultan 2. Abdülhamid’in tuğrası Müslümanların Tayland’daki nişanesi olarak görülürken, avluda yer alan külliyede de medrese eğitimi devam ediyor. Tayland ve Türkiye bayraklarının beraber dalgalandığı cami ve avlusunda, halk hem okuyarak hem de dinlenerek vakit geçiriyor.Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2015 yılının Haziran’ında Bang Uthit camisini restore etti.
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TANYERİ TAPINAĞI WAT ARUN
Grand Palace kompleksinin güneyinde Chao Phraya ırmağının batı kıyısında renkli cam ve Çin porselenlerinden yapılmış beş kuleli Tanyeri Tapınağı kentin simgelerinden biri. Tayland dilinde “Wat Arun” olarak bilinen ve Bangkok’ta ilk bakışta Eyfel kulesine benzetilen tapınağın ortasındaki kulenin yüksekliği yaklaşık 80 metre ve üzerinden kentin neredeyse tamamı gözlemlenebiliyor.
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Gün batımında güneş ışınlarının porselenlere yansımasıyla oldukça güzel bir manzara oluşturan Wat Arun, başkentte turizmin vazgeçilmez duraklarından. Grand Palace'ta bulunan “Zümrüt Buda” heykeli bu komplekse taşınmadan Wat Arun’da bulunmuş.
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42 METRELİK YATAN BUDA
Siyam Krallığı’nın eski başkenti Ayutthaya’da bulunan tarihi tapınaklar bölgesindeki yatış pozisyonundaki Buda heykeli de Tayland’ın turistik yerlerinden biri. Burma ordularının 1767 yılındaki istilasında tahrip edilen bölgede bulunan 42 metre uzunluğunda ve 8 metre eninde yatan heykelin önünde halk dua ederek fotoğraf çektiriyor.
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GÖLLE KORUNAN WAT MAHA THAT
Ayutthaya'da yer alan etrafı suyla çevrilerek korunmaya alınmış ve anlamı "Yadigar tapınak" anlamında Wat Maha That bölgesinde ise eski Siyam Krallığı'na ait eserler yakından görülebiliyor.
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Buda heykeli kalıntıları ve Budizm'in başpapazlarının heykellerinden eserlerin yer aldığı tapınak 1374 yılında inşa edilmiş. Wat Maha That'ın eski Kamboçya'daki eski Khmer Krallığı'ndaki inançları temsil ettiği bildiriliyor. Tarihi alanda, devlet idaresindeki kazı çalışmaları devam ederken, alanın en kalabalık yeri "Ağaçta Buda" isimli korumalı alan.
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Buda kabartmasının ağaç kökünde kendiliğinden oluştuğuna inanılan bu alanda fotoğraf çektiren Budist inanca sahip kimseler oturmak ya da çökmek zorunda.
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