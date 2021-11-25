ATA AÖF vize sonuçları beklenirken final sınav tarihleri de merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

ATA AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi ara sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından sorular da yayımlandı ancak sonuçların erişime sunulacağı tarihe ilişkin detay bulunmuyor. Sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

Atatürk Üniversitesi yaptığı duyuruda, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendiğini belirtti. Devamında, ''lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.'' ifadeleri yer aldı.

2021-2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Vize sınavları ardından gözler güz dönemi final sınav tarihlerine çevrildi. Atatürk Üniversites, güz dönemi final sınavları 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek. İşte, ATA AÖF akademik takvimi:

Bahar Dönemi

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme): 14-20 Şubat 2022

Ders Kayıtları (Mazeretli): 21-27 Şubat 2022

Dersler: 21 Şubat-27 Mayıs 2022

Ara Sınav: 9-10 Nisan 2022

Final Sınavları: 28-29 Mayıs 2022

Bütünleme: 2-3 Temmuz 2022

2021-2022 Mezuniyet Üç Ders Sınavları: 7 Ağustos 2022