2024 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF final sınavları 13 - 14 Ocak tarihleri arasında uygulandı. 3 oturum şeklinde yüz yüze olarak uygulanan ATA AÖF sınavlarında, sonuçların açıklanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi yarıyıl sonu bitirme sınavlarında değerlendirmelerin sona ermesinin ardından final sonuçları OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime sunulacak. İşte 2024 ATA AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF final sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 13 - 14 Ocak tarihleri arasında sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, final sonuçları için Atatürk Üniversitesi'ten gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2024 ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
ATA AÖF FİNAL SINAVLARI 13-14 OCAK'TA TAMAMLANDI!
Atatürk Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 13 - 14 Ocak tarihlerinde üç oturumda uygulandı. Oturumlar sırayla 09:30 - 14:00 - 09:30 saatlerinde yapıldı.
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi:
Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
Vize: 27 - 28 Nisan
Final: 1 - 2 Hairan
Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
Üç ders sınavı: 24 Ağustos
ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında ATA AÖF Dekan Yrd. Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu "Sevgili öğrencilerimiz; hükümlü öğrencilerin sınavları salı günü itibariyle tamamlanacaktır. Bu bakımdan sınav soru ve cevapları Salı günü açılacaktır. Sınav sonuçları cevap kağıtları elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede sizlere ilan edilecektir. " açıklaması yaptı.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş ve sonuçları 9 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu bağlamda final sınav sonuçlarının da aynı sürede ilan edilmesi bekleniyor. ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.