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Ata Demirer: Maalesef salya buraya kadar geldi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyasını Ege'de fotoğrafladı. Demirer, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok..." ifadelerini kullandı

Ata Demirer paylaştı: Maalesef salya buraya kadar geldi! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Komedyen Ata Demirer, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan ve 'deniz salyası' adı verilen müsilaj kabusunun Kuzey Ege'ye kadar uzandığını gözler önüne serdi. Dalış sırasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Demirer, "Burası Kuzey Ege... Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık, çok..." ifadelerini kullandı.

MÜSİLAJ NEDİR?

Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermektedir.

Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.

'DENİZE ÇÖP ATMAYIN' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bir süredir Çanakkale'de yaşayan ve deniz tutkusuyla bilinen komedyen Ata Demirer, yaklaşık 8 ay önce duyarlı bir paylaşımda bulunmuştu. Denizden çöp toplayan Demirer, yayınladığı gönderi ile takipçilerine seslenmişti.

48 yaşındaki Ata Demirer, yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar denize çöp atmayın. Bak, çöp... Taş da atmayın. Çocuklarınıza denize taş atmayı öğretmeyin. Denize olta atsınlar, paletlerini atsınlar, yüzsünler, yelken yapsınlar, balık avlasınlar. Ne bileyim balık beslesinler. Taş atmasınlar, çöp de atmasınlar. Bir saattir topluyoruz, hala bitmedi" ifadelerini kullanmıştı. Demirer'in "Denize çöp atmayın" çağrısına takipçilerinden beğeni yağmıştı.

MÜSİLAJA KARŞI EYLEM PLANI 6 HAZİRAN'DA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası sorununa ilişkin, tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da, "Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapacaklarını, 6 Haziran'da da "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirmişti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etmişti.

Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirmişti.

Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurgulamıştı.

Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

"BÖYLESİYLE KARŞILAŞMADIK"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin 'Bilim 2' gemisi ile yaptıkları ilk incelemelerle ilgili konuşmuştu.

Salihoğlu, "Son gördüğümüz durum; gerçekten müsilaj çok yaygın. Sadece gördüğümüz deniz yüzeyinde değil, bütün deniz su kolonunda da jelimsi bir yapı hakim. Bu derece bir durumla hiç karşılaşmamıştık" ifadelerini kullanmıştı.

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