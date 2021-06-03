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HaberlerGündem3. SayfaDENİZ SALYASI KABUSU! Son dakika: Tekirdağ'da deniz çöle dönüştü - Haberler
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Tekirdağ'da feci manzara! Deniz çöle dönüştü

Marmara Denizi'ni saran müsilaj kâbusu, Tekirdağ'da inanılmaz bir manzaraya yol açtı. Tekirdağ Yat Limanı'ndaki görüntü çölü andırdı

DENİZ SALYASI KABUSU! Son dakika: Tekirdağ'da deniz çöle dönüştü - Haberler
Feci manzara! Deniz çöle dönüştü
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HABERTURK.COM

Marmara Denizi'nde deniz salyası adı verilen müsilaj kâbusu Tekirdağ'da da feci görüntülere yol açtı. Tekirdağ Yat Limanı'ndaki görüntü adeta çölü andırdı.

Kentte yaklaşık 4 aydır etkisini sürdüren deniz salyası nedeniyle küçük tekne balıkçıları denize ağ atamıyor. Son görüntü ise kâbusun geldiği boyutu gözler önüne serdi.

MÜSİLAJ NEDİR?

Deniz sularında bulunan ve faydalı organizma olan alglerin aşırı derecede çoğalmasıyla oluşan müsilaj, özellikle havaların ısınmasıyla çoğalmak için uygun ortam bularak artış göstermekte.

Çoğalma sonrası koloni oluşturan algler, müsilaja neden olup deniz yüzeyine vurmaktadırlar. Yüzeye vuranların büyük kısmının ölmesi sonucu çevreye toksik madde ile kötü koku yaymaktadır.

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