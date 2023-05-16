Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında sandık başındaydı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur seçimlerine kısa bir süre kala ATA İttifakı'nın oluşturduğu siyasi partiler gündeme geldi. İlk turda resmi olmayan verilere göre 5.17 oy alan Ata İttifakı Cuhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ikinci tura kalamadı. Peki, "Ata İttifakı kimdir, hangi partilerden oluşuyor?" İşte detaylar...