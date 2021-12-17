Atakan Çelik'ten yeni single: 'Sakız Falları' 0:00 / 0:00

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Atakan Çelik, "Çok Güzel Hareketler 2" programında seslendirdiği "Devran"ın single olarak yayınlanması için hayranlardan gelen yoğun talep üzerine stüdyoya girmiş ve single çalışması büyük ilgi çekmişti.

Oyuncu, söz ve müziği kendisine ait ikinci single çalışması "Sakız Falları" ile hayranlarına yeniden buluştu. Bugün tüm dijital platformlarda yerini alan "Sakız falları", Çelik'ten sevenlerine yeni yıl armağanı olacak.

Düzenlemesi Cem Şahin'e ait olan "Sakız Falları"nın, kapak fotoğrafları Kayra Çanakçı ve video klibi Behsat Veyseloğlu yönetmenliğinde çekildi.