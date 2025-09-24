Bölgenin Marmara Denizi kıyısındaki konumu, ona hem eşsiz bir manzara hem de stratejik bir erişilebilirlik sunar. Ataköy hangi ilde bulunduğu ve bu ilin en köklü ilçelerinden birine bağlı olması, onun sosyal ve kültürel altyapısını güçlendirir. Ayrıca, Ataköy konumu nedir sorusunun yanıtı, Marmaray ve Metrobus gibi kritik ulaşım hatlarının merkezindeki yerini ve bir zamanlar ülkenin en büyük havalimanına olan komşuluğunu da içerir.

ATAKÖY NEREDE?

Ataköy nerede sorusunun yanıtı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Marmara Denizi kıyısındadır. İdari olarak Bakırköy ilçesine bağlı olan Ataköy, batısında Küçükçekmece ilçesi, doğusunda Bakırköy'ün merkez mahalleleri, kuzeyinde ise E-5 (D-100) Karayolu ve Şirinevler semti ile çevrilidir. Geniş bir alana yayılan Ataköy, kendi içinde numaralandırılmış "Kısım"lardan oluşan ve her bir kısmı farklı dönemlerde inşa edilmiş bir mahalleler bütünüdür. Kıyı şeridinde yer alan Ataköy Marina ve Galleria Alışveriş Merkezi gibi yapılarla, denize doğrudan bağlantısı olan bir yerleşim yeridir.

İdari olarak Ataköy hangi şehirde ve Ataköy hangi ilde sorularının net cevabı İstanbul'dur. Ataköy, İstanbul ilinin en eski ve en köklü ilçelerinden biri olan Bakırköy'ün idari sınırları içerisinde yer alır. Bakırköy, hem bir ticaret ve alışveriş merkezi hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren gelişmiş, köklü bir yerleşim bölgesidir. Ataköy ise, bu tarihi ilçenin modern ve planlı yüzünü temsil eder. Ataköy 1. Kısım'dan başlayarak 11. Kısım'a kadar uzanan mahalleler, Bakırköy ilçesinin en prestijli ve en düzenli yerleşim alanlarını oluşturur. ATAKÖY HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Ataköy hangi bölgede sorusunun yanıtı, Marmara Bölgesi'dir. Ataköy'ün kuruluşu ve gelişimi, Marmara Bölgesi'nin ve özellikle İstanbul'un 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı sosyal ve ekonomik dönüşümün bir yansımasıdır. Artan nüfus ve konut ihtiyacına planlı, modern ve sosyal donatıları zengin bir çözüm üretme amacıyla geliştirilen Ataköy projesi, o dönem için Marmara Bölgesi'ndeki en büyük ve en vizyoner şehircilik hamlelerinden biriydi. Bu proje, bölgedeki orta ve üst-orta sınıfın yaşam tarzı beklentilerine cevap vermiş ve sonraki yıllarda geliştirilen birçok uydu kent projesi için bir model oluşturmuştur.