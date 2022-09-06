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Haberler Futbol İtalya Atalanta, Monza'yı yenerek Serie A'da liderliğini korudu
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Atalanta, Serie A'da liderliğini korudu

Atalanta, Serie A'nın beşinci haftasında Monza'yı 2-0 yenerek liderliğini korudu. Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı. Puanını 13'e çıkaran lider Atalanta, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 2 puana yükseltti

Atalanta, Monza'yı yenerek Serie A'da liderliğini korudu
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Atalanta, Monza'yı 2-0 mağlup etti.

Haftaya averajla ilk sırada başlayan Atalanta, lig sonuncusu Monza'ya konuk oldu.

Konuk ekip, Hojlund'un 57 ve Marlon'un (kendi kalesine) 65. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, 90 dakikada sahada kaldı.

Puanını 13'e çıkaran lider Atalanta, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 2 puana yükseltti.

Monza ise 5. karşılaşmasından da puansız ayrıldı.

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