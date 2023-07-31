Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletli öldü
İstanbul Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı
Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D100 karayolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İçerenköy mevkisinde motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.