Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Atatürk rolüyle çok konuşulmuştu! Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın neymiş!

        Atatürk rolüyle çok konuşulmuştu! Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleği bakın neymiş!

        Yakın zamanda sinemalarda yayınlanacak olan Atatürk filmiyle gündemde olan Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun asıl mesleğini duyunca çok şaşıracaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 23:32 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        7. Koğuştaki Mucize, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Çukur ve Çarpışma gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, asıl mesleğiyle gündem oldu.

        2

        Şimdilerde rol aldığı Atatürk filmiyle gündemde olan Aras Bulut İynemli'nin asıl mesleğini duyanlar şaşırdı. Meğer İynemli, oyunculuğun dışında başka bir mesleğin bölümünden mezunmuş.

        3

        Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

        4

        Hayali oyuncu olmak olan Aras Bulut İynemli, ilk olarak reklamlarda oynamaya başlamış ve bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiştir. Daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılan ünlü oyuncu bu şekilde rolü kaparak kariyerine başlamıştır.

        5
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!