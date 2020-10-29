Atatürk'ün kullandığı Beyaz Vagon'a Cumhuriyet Bayramı'nda büyük ilgi

AA

TCDD İzmir Müze ve Sanat Galerisi Müdürü Volkan Poliçe, yaptığı açıklamada, Atatürk'ün 1927 yılından 1937 yılına kadar yurt içi seyahatlerinde kullandığı ve "Beyaz Vagon" adıyla bilinen vagonun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını bildirdi.

Gar içindeki 1 nolu peronda ziyaretçilerini kabul eden vagonda Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk’ün Beyaz Vagon ile yaptığı yurt içi gezilerinden oluşan fotoğraf sergisi düzenlediklerini aktaran Poliçe, serginin yarın da devam edeceğini ifade etti.

Almanya’daki Wegmann Cassel firmasına yaptırılan 21 metre uzunluğunda ve 41,2 ton ağırlığındaki vagonda salon, toplantı salonu ve odaların yanı sıra Atatürk'ün istasyonlarda halka hitap edebilmesi için balkon bölümü yer alıyor.