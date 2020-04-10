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Atatürk ve Mevlana'ya aşağılayıcı sözler söyleyen stand-up'çı tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülerek hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarılan Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Günsal, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

hakaret
AA

Başsavcılıktan dün yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya paylaşım sitelerinde yayınlanan Mevlana, Şems Tebriz-i ile Konya'mızı ve Konyalı vatandaşlarımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü aşağılayıcı şekilde konuşma gerçekleştirilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile söz konusu video içeriği nedeniyle şüpheli Emre G. isimli şahıs hakkında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki yasaya muhalefetten, 'kişinin hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu' maddeleri gereğince soruşturma başlatılmış olup, şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilmekle birlikte soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

TUTUKLANDI

Çıkartılan yakalama ve gözaltı kararının ardından Emre Günsal, İstanbul'da gözaltına alındı. Konya ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sorgusu yapılan Emre Günsal, Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

 

 

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