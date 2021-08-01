2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yelkende erkekler 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü.

Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı.

Ateş ve Deniz Çınar, yarın iki yarış daha yapacak.

KADINLARDA 18. OLDUK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamladı.

Türkiye'yi yelkende temsil eden iki sporcu 8 yarışlık bölümü tamamlarken, gün sonunda kendilerine 18. sırada yer bulabildi.

Milli sporcular yarın iki yarış daha yapacak.