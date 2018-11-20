Atıf Yılmaz'ın 'Ah Güzel İstanbul' filmi restore edildi

Atıf Yılmaz'ın 1966 yapımı "Ah Güzel İstanbul" filmi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi tarafından restore edildi.

AA'nın haberine göre senaryosunu Safa Önal ve Ayşe Şasa'nın birlikte yazdığı kara komedi tarzındaki filmin restorasyon sonrası ilk gösterimi, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde yapılacak.

Başrollerinde Sadri Alışık ile Ayla Algan'ın oynadığı yapımın restorasyon işlemleri, Prof. Sami Şekeroğlu yönetiminde, ileri teknoloji ve el emeğine dayanan özenli bir çalışmayla tamamlandı.

Yüksek çözünürlükte taranan ve 152 bin 610 resme ayrılan filmin her karesi üzerinde tek tek çalışılarak zamanın neden olduğu hasarlarla filmin çekildiği dönemdeki teknik koşullardan kaynaklanan hatalar da dahil olmak üzere tüm bozukluklar orijinale sadık kalınarak düzeltildi. Filmde yoğunluk düzenlemesi yapıldı ve ses kuşağı da dijital ortama aktarılarak restore edildi.

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