AA

İscehisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Aşkın, AA muhabirine, ilçedeki 7'den 77'ye her vatandaşa, yaşına, yerine, zamanına bakmadan eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi.

AA'nın haberine göre bu çerçevede farklı branşlarda kurslar düzenlediklerini ifade eden Aşkın, açılan 68 kurstan birinin de sanatsal mermer mozaik kursu olduğunu anlattı.

Aşkın, kursiyerlerin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu vurgulayarak, "Sanatsal mermer mozaik kursu da kadınlara yönelik açtığımız kurs. Kursa katılan kadınlarımız, sanatsal mermer mozaik öğreniyor. Öğrendiklerini kurstan sonra yaparak aile bütçesine katkı sağlıyorlar" dedi.

Kursta kadınların verimli zaman geçirdiklerini, stres attıklarını dile getiren Aşkın, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayalleri olan herkese bir kursumuz var. Mozaik kursumuzda şu anda 11 kursiyerimiz var. Çalışmalarımızı sanayide kullanım alanı kalmayan 'atık' dediğimiz mermerlerle yapıyoruz. Sanatsal mermer mozaik kursu zor bir kurs. Küçük mermer taşlarıyla sanatsal eserler üretiyorlar. Genellikle tanınmış kişilerin portreleri yapılıyor. Tarihi mozaik eserleri ve tablolar yapılıyor. Kadınlarımız bunların pazarını bulup satıyorlar."

"KADINLAR EVDE OTURMAK YERİNE BUNU MESLEK HALİNE DÖNÜŞTÜREBİLİYOR"

Kurs öğretmeni Emine Parlak da kerpetenle taşları tek tek kırarak mozaik tablo yaptıklarını anlattı.

Kursun hem para kazanmak hem meslek edinmek için tercih edildiğini anlatan Parlak, "Kadınlar evde oturmak yerine bunu meslek haline dönüştürebiliyorlar. Kimisi aile bütçesine katkı sağlıyor kimisi zevk için yapıyor. Eserlerimizi, kum haline getirdiğimiz mermeri veya küp şeklinde parça halinde getirdiğimiz mermeri panoya işleyerek yapıyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİMİZİN YARDIMIYLA GÜZEL ESERLER ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Beyza Nur Özsarı da üniversite öğrencisi olduğunu, uzaktan eğitimden arta kalan zamanlarda kursa geldiğini dile getirdi.

Kursta ürettiklerinin satışından harçlığını çıkardığını belirten Özsarı, "Burada yeni şeyler öğreniyorum, çok eğlenceli. Uygun renkleri seçiyoruz. Kendi fikirlerimizi sunabiliyoruz, fikir alışverişi yapabiliyoruz. Öğretmenimizin yardımıyla güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Yaptığımız eserler çok beğeniliyor. Portreler yapıyoruz. Şimdi de bireysel olarak küçük tablolar halinde çalışmaya başladık" sözlerine yer verdi.