Atilla Kılıç: Birkaç projeyle görüşüyoruz

"Birkaç projeyle görüşüyoruz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Atilla Kılıç, önceki akşam iş insanı Metin Duman ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir restoranda yemek yiyen ikili, ardından yürüyüşe çıktılarını belirtti. Muhabirlerle sohbet eden Atilla Kılıç'a basın mensupları, "Neler yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Oyuncu, konuyla ilgili, "Miami'den yeni geldim. Oğlumu da alarak, pandemide biraz kafa dinledim. Yakın zamanda Yavuz Sultan Selim'i canlandırdığım bir projede yer aldım. Yeni yayınlandı. Birkaç projeyle de görüşüyoruz. Her şeyin hayırlısı..." şeklinde konuştu.