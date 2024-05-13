Atlar ve köpekler ile araştırma yapıldı: Hayvanlar gerçekten insanlarda "korkunun kokusunu" alabilir mi?

At araştırmasına benzer şekilde araştırmacılar, köpeklerin korkulu bir insanın mı yoksa mutlu bir insanın mı kokusunu aldıklarına bağlı olarak farklı tepkiler verdiklerini buldu.

Sahipleri ve bir yabancı ile aynı odada tutulan köpeklerin davranışları duygunun olumlu ya da olumsuz olmasına göre değişiklik gösterdi.