Atlas - Cruz Azul karşılaşma önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 6 maçında Atlas ile Cruz Azul, 30 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. 1 puanlı Atlas 3. sırada bulunuyor, Cruz Azul 7 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Atlas, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Cruz Azul son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 624. İddaa'da Atlas kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Cruz Azul kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Atlas son hafta oynanan Monarcas Morelia maçında 2-1 yenildi.

Cruz Azul ise Queretaro maçında 0-1 yenildi.

Atlas, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Cruz Azul, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Cruz Azul, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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