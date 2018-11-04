Atlas - Leon maçı heyecanı

Atlas ve Leon, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Atlas 9 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Leon 16 puanda ve 13. sırada. Atlas, son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Leon son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

İddaa'da 601 kodlu maçı oynayanlar; Atlas galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, Leon galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Atlas son haftadaki Leon müsabasında 1-2 yenildi.

Leon, Atlas karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Atlas, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Leon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Leon, 9 gol atarken 10 gol yedi.

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