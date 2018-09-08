Atletico Bucaramanga - America de Cali maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Bucaramanga, 09 Eylül 2018 Pazar günü America de Cali takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:00. Atletico Bucaramanga 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken America de Cali 9 puanda ve 13. sırada. Atletico Bucaramanga son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. America de Cali, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 467 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Bucaramanga kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, America de Cali sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Atletico Bucaramanga son haftadaki America de Cali müsabasında 1-0 kazandı.

America de Cali, Atletico Bucaramanga karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Atletico Bucaramanga, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

America de Cali, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda America de Cali 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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