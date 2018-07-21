Atletico Bucaramanga - Junior karşılaşma önü

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Bucaramanga ile Junior, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 02:00. Ev sahibi Atletico Bucaramanga, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Junior, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 317 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Bucaramanga kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Junior sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Bucaramanga son haftadaki America de Cali müsabasında 1-0 yenildi.

Junior ise Deportivo Pasto maçında 1-0 kazandı.

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