Atletico Bucaramanga - La Equidad rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Atletico Bucaramanga ile La Equidad, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Atletico Bucaramanga 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken La Equidad 6 puanda ve 1. sırada. Atletico Bucaramanga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. La Equidad son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 423 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Bucaramanga kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, La Equidad sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Bucaramanga son hafta oynanan America de Cali maçında 1-0 kazandı.

La Equidad ise Deportes Tolima karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Bucaramanga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Atletico Bucaramanga, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

La Equidad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. La Equidad, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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