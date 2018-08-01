Atletico Nacional - Patriotas düellosu

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Nacional, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Patriotas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:45. Maç öncesi Atletico Nacional 3 puanla 9. sırada, Patriotas 1 puanla 17. sırada bulunuyor. Atletico Nacional son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Patriotas, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 483. İddaa'da Atletico Nacional kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Patriotas kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Atletico Nacional son hafta oynanan Medellin maçında 0-0 berabere kaldı.

Patriotas ise Envigado maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Atletico Nacional, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

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