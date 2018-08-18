Atletico Paranaense - Flamengo maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Flamengo takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Atletico Paranaense 15 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Flamengo 37 puanda ve 2. sırada. Atletico Paranaense, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 2.70, berabere biter 2.70, Flamengo kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense son haftadaki Palmeiras müsabasında 3-0 kazandı.

Flamengo ise Vitoria maçında 1-2 kazandı.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 15 gol attı, 9 gol yedi.

Flamengo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Flamengo, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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