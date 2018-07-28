Atletico Paranaense - Vitoria maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Atletico Paranaense, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Vitoria takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Atletico Paranaense 10 puanla 19. sırada, Vitoria 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Atletico Paranaense son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vitoria, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 553 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Paranaense kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Vitoria sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Atletico Paranaense önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 3-0 kazandı.

Vitoria ise Flamengo karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 11 gol attı, 9 gol yedi.

Vitoria, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vitoria 9 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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