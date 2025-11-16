Habertürk
Habertürk
        ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner - Tenis Haberleri

        ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner

        Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı 2-0 mağlup eden Jannik Sinner, şampiyonluğa ulaştı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 23:43 Güncelleme: 16.11.2025 - 23:44
        ATP Finalleri'nde şampiyon Jannik Sinner!
        İtalyan raket Jannik Sinner, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Carlos Alcaraz'ı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da oynanan tekler finalinde dünya 1 numarası Alcaraz'ı 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen dünya 2 numarası Sinner, üst üste ikinci kez ATP Finalleri şampiyonluğunu kazandı.

        "BUNDAN DAHA İYİ BİR SON OLAMAZDI"

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan tenisçi Sinner, maçın çok çekişmeli geçtiğini belirterek, "Biz bireysel sporcularız ama takımım olmadan başarılı olmam imkansız. Son birkaç ayın yoğun temposundan sonra yıl sonunda bu kupayı kaldırmak çok güzel, bundan daha iyi bir son olamazdı." ifadelerini kullandı.

