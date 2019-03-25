Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından, Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yıl dördüncüsü düzenlenecek. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle gerçekleştirilen 4'üncü Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne şairler, yazarlar ve yayın evi sahipleri 15 Haziran'a kadar başvurulabilecek.

Onursal Başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne yapılan başvurular, iki ayrı jüri tarafından değerlendirilecek.Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan'dan oluşan Roman Seçici Kurulu Selim İleri'nin başkanlığında, A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşan Şiir Seçici Kurulu ise Metin Celal başkanlığında toplanacak.

Şair, yazar ya da yayın evlerinin, yarışmaya katılım için eserleri Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nın Beyoğlu'nda bulunan merkezine teslim etmeleri gerekecek.