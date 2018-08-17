Audax Italiano - Palestino maçı istatistikleri

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Audax Italiano, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Palestino takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 02:00. Maç öncesi Audax Italiano 18 puanla 13. sırada, Palestino 22 puanla 10. sırada bulunuyor. Audax Italiano son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Palestino, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 237 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Audax Italiano kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Palestino sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Audax Italiano son hafta oynanan Curico Unido maçında 2-0 kazandı.

Palestino, Universidad Concepcion karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Audax Italiano, 13 gol attı ve 13 gol yedi.

Palestino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palestino, 13 gol atarken 15 gol yedi.

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