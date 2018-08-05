Aurora - Universitario Sucre maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Aurora, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Universitario Sucre takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 00:15. Ev sahibi Aurora, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Universitario Sucre, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 578 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aurora kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario Sucre sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Aurora önceki hafta Universitario Sucre mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Universitario Sucre ise Aurora maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aurora, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Universitario Sucre, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universitario Sucre, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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