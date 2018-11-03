Austria Vienna - WAC rakamlar

Austria Vienna ve WAC, 04 Kasım 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Maç öncesi Austria Vienna 18 puanla 5. sırada, WAC 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Austria Vienna, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. WAC, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 503. İddaa'da Austria Vienna kazanır 1.85, berabere biter 3.00, WAC kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Austria Vienna son haftadaki Salzburg müsabasında 4-0 kazandı.

WAC, Rapid Vienna karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Austria Vienna, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

WAC, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda WAC 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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