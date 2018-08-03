Auxerre - Gazelec Ajaccio maçı rakamları

Auxerre ve Gazelec Ajaccio, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Auxerre son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Gazelec Ajaccio son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 174 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Auxerre kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Gazelec Ajaccio sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Auxerre son hafta oynanan Clermont maçında 1-0 yenildi.

Gazelec Ajaccio ise Le Havre karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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