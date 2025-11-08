İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavları bu hafta sonu düzenleniyor. Üç oturumda gerçekleştirilen sınavların ardından gözler üniversiteden gelecek duyurulara çevrilecek. Sonuçlar için auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden sorgulamalar hız kazanacak. Bilindiği üzere ara sınav sonuçları değerlendirmeye yüzde 30, bitirme/telafi sınavı ise yüzde 70 etki ediyor. Peki, 2025 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur? İşte, AUZEF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında detaylar.