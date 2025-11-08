AUZEF soruları ve cevapları 2025: AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları 8-9 Kasım tarihlerinde düzenleniyor. Toplam üç oturumda gerçekleştirilen sınavlarda, her dersten 20 soru yer alıyor ve 30 dakika cevaplama süresi veriliyor. Sınavlara katılım sağlayan öğrenciler ise tahmini puan hesaplaması yapmak istiyor. Bu sebeple soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarih merak ediliyor. AUZEF soruları ve cevap anahtarı aksis.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ders bazlı olarak yayınlanıyor. Peki, 2025 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz yarıyılı ara sınavları 8 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı ve 9 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Üç oturumda tamamlanacak sınavlarda adaylara her dersten çoktan seçmeli 20 soru yöneltilecek. Sınavın ardından tahmini olarak puanlarını hesaplamak isteyenler, sınav soruları ve cevap anahtarları için üniversiteden gelecek duyurulara odaklanacak. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı yüzde 30, bitirme/telafi sınavının ise yüzde 70 olacak. Peki, 2025 AUZEF vize sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, AUZEF soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı…
AUZEF SINAVLARI BAŞLADI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZE) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF vize sınavları, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapılacak.
Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilir.
4 YANLIŞ 1 DOĞRU CEVABI GÖTÜRECEK
Açıköğretim programlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltmektedir. Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.
AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AUZEF soruları ve cevaplarının erişime açılacağı tarih hakkında İstanbul Üniversitesi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Daha önceki sınav dönemlerine bakıldığında AUZEF soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde paylaşılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
AUZEF SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.