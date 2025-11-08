AUZEF SINAVLARI BAŞLADI!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZE) 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF vize sınavları, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapılacak.

Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Çoktan seçmeli sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilir.