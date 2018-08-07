Avangard Kursk - Rotor Volgograd maç önü

Avangard Kursk ve Rotor Volgograd, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. Avangard Kursk 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Rotor Volgograd 5 puanda ve 12. sırada. Avangard Kursk son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Rotor Volgograd, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 461 kodlu maçı oynayanlar; Avangard Kursk galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.60, Rotor Volgograd galibiyet oranı 2.30.

Avangard Kursk son hafta oynanan Baltika Kaliningrad maçında 1-0 yenildi.

Rotor Volgograd ise Sibir Novosibirsk maçında 1-0 yenildi.

Avangard Kursk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Avangard Kursk, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Rotor Volgograd ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rotor Volgograd, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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