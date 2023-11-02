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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır Son Dakika: O anlar kamerada! Diyarbakır'da oto galerici iş yerinde öldürüldü! - Diyarbakır haberleri

        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!

        Diyarbakır'da, oto galerici olan 38 yaşındaki Serdar Tokur, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 07:58 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:25
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        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
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        Diyarbakır'da olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a (38), tabanca ile peş peşe ateş etti.

        OTOMOBİLLE KAÇTILAR

        DHA'da yer alan habere göre Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
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