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        Haberler Gündem 3. Sayfa SIR ÖLÜM! Son dakika: Samsun'da 20 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu!

        Arkadaşları haber alamadı... Aleyna'nın sır ölümü!

        Samsun'da, hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 20 yaşındaki Aleyna Bektaş, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine polis tarafından evinde ölü bulundu. Bektaş'ın ölüm sebebi, otopsi sonucu belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 07:31 Güncelleme: 02.11.2023 - 07:36
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        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
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        Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, tıbbi sekreterlik yapan Aleyna Bektaş´tan (20) bir süredir haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

        POLİS EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre dün, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi´ndeki evine giden polis, Aleyna'yı hareketsiz yatarken buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

        Yapılan kontrolde Aleyna Bektaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aleyna Bektaş'ın cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #Samsun
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