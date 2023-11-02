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        Haberler Gündem Hava Durumu SONUNDA GELDİ| İstanbul yağmur uyarısı! Son dakika hava durumu (Bugün) 2 Kasım Meteoroloji tahmin raporu: Ankara, İzmir, İstanbul yağmur saati

        Ve sonunda geldi! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Antalya, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 07:23 Güncelleme: 02.11.2023 - 07:43
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        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun Kuzey ve Doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Artvin hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güney Doğu Anadolu (Kilis ve Gaziantep hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 18°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 22°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 25°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 23°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Yağmurlu 16°

        Adana

        Parçalı bulutlu 30°

        Diyarbakır

        Güneşli 23°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 17°

        Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla'nın batı kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, Ege kıyılarında hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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