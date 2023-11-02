Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: ABD Başkanı Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt

        İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor: ABD Başkanı Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken ABD Başkanı Biden kendisine yöneltilen "ateşkes" çağrısına "Sanırım biraz ara vermek gerekiyor. Çatışmalara ara vermek rehinelerin salınması anlamına gelir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 07:39 Güncelleme: 02.11.2023 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde İsrail-Hamas çatışmalarının sona ermesi için ateşkes çağrısında bulunan bir protestocuyla karşılaştı. Biden, Gazze'deki çatışmaya yönelik "ara verme" çağrısında bulundu.

        Biden yaklaşık 200 kişiyle konuşurken protestocu, "Hemen ateşkes çağrısı yapmanıza ihtiyacım var dedi."

        "BİRAZ ARA VERMEK GEREKİYOR"

        Biden'ın ateşkes çağrısına yanıtı şöyle oldu: "Sanırım biraz ara vermek gerekiyor. Çatışmalara ara vermek rehinelerin salınması anlamına gelir"

        REKLAM

        18 Ekim'de İsrail'e giden Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüş, ABD'nin İsrail'e desteğini yinelemişti.

        Beyaz Saray daha sonra Biden'ın, 7 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda Hamas tarafından tutulan rehinelerden bahsettiğini açıkladı.

        Beyaz Saray daha önce Gazze'ye yardım teslimatına ve rehinelerin serbest bırakılmasına izin vermek için "insani bir duraklamayı" desteklediğini açıklamıştı.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, çatışmaların başlangıcından bu yana İsrail saldırılarında aralarında 3 bin 648 çocuğun da bulunduğu en az 8 bin 796 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #israil
        #gazze
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        Hamas: 2 İsrail tankını imha ettik
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti
        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yaşam savaşını kaybetti