13 yıl sonra yeni 'Avatar' 0:00 / 0:00

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2 milyar 847 milyon dolarlık hasılatıyla hâlâ tüm zamanların en çok gişe yapan filmi unvanını elinde bulunduran 'Avatar'ın 13 yıl sonra izleyiciyle buluşacak devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun tanıtım filmi yayınlandı.

James Cameron'ın yönettiği; Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang'ın rollerine geri döndüğü filme Michelle Yeoh ve Kate Winslet de dâhil oldu. 'Avatar: Suyun Yolu', bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir tehdidin yeniden 'Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve 'Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabasını anlatacak.