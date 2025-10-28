Avcılar - Çorlu kaç kilometre? Avcılar - Çorlu arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Avcılar'dan Çorlu'ya uzanan güzergah, bir metropolün yerleşim alanı ile onun en yakın üretim merkezi arasındaki günlük simbiyotik ilişkiyi en net şekilde gözler önüne serer. Bu, romantik bir gezi rotasından çok, ekonominin çarklarını döndüren, emeğin ve mamulün aktığı bir "iş yolu"dur. Bir yanda Metrobüs'ün ve üniversitenin temposuyla yaşayan Avcılar, diğer yanda ise fabrika bacalarının ve organize sanayi bölgelerinin siluetini çizdiği Çorlu...

AVCILAR - ÇORLU KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

İstanbul'un Avcılar ilçesi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki mesafe, tercih edilen karayolu güzergahına göre değişiklik gösterir. Yolcuların önünde, biri daha doğrudan ama trafiğe daha açık, diğeri ise biraz daha uzun ama genellikle daha akıcı olan iki ana rota bulunur.

E-5 (D-100) Karayolu Rotası: Bu, en doğrudan ve en klasik güzergahtır. Bu rota üzerinden Avcılar - Çorlu kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık 95 kilometredir.

TEM (O-3) Otoyolu Rotası: Bu rota, otoyola bağlanmak için küçük bir mesafe kat etmeyi gerektirse de, genellikle daha hızlıdır. Bu güzergah üzerinden mesafe yaklaşık 110 kilometredir.

Görüldüğü gibi, Avcılar - Çorlu kaç km sorusunun yanıtı, seçilen rotaya göre 15 km kadar farklılık gösterebilmektedir. Ancak asıl fark, mesafeden çok yolculuk süresinde ortaya çıkmaktadır.

AVCILAR - ÇORLU ARASI MESAFE NE KADAR? (KARAYOLU GÜZERGAHLARI)

Avcılar - Çorlu arası mesafe ne kadar sorusunu yanıtlarken, iki ana karayolu güzergahının detaylarını ve özelliklerini incelemek gerekir: